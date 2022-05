Al Khelaifi: 'Quizá Tebas tenga miedo de que la Ligue 1 sea mejor que LaLiga'

Después de que LaLiga anunciara que denunciará al París Saint-Germain ante la UEFA, los órganos competentes de la Unión Europea y las autoridades administrativas y fiscales de Francia por la renovación de Kylian Mbappé, el presidente del equipo parisino, Nasser Al-Khelaifi, indicó que esto viene del miedo del balompié español de ser superado por el galo.

"Creo que el presidente de la Ligue1 puede responder a eso. Quizá tenga miedo de que la Ligue 1 sea mejor que LaLiga. Eso es bueno para nosotros. LaLiga no es la misma que hace tres o cuatro años. Tengo respeto por todos los clubes, pero necesitamos respeto también. El respeto es crucial. No voy a entrar en esto porque no es asunto mío", indicó el dirigente del PSG.

"Estamos centrados en nuestro club, en nuestro jugador top mundial. Eso es lo que nos preocupa. Tenemos al mejor jugador del mundo con nosotros tres años. Lo que otra gente diga no es un tema. No lo escuchamos, nosotros nos centramos en nuestro proyecto", apuntó Al-Khelaifi.

Nasser afirmó que Mbappé será el “pilar” del club por muchos años dentro y fuera de la cancha, pero el jugador recalcó que no pidió tener autoridades en el tema de los fichajes.

“Soy un futbolista, que tiene bien claro lo que se trabajar con el colectivo”, sostuvo Mbappé. “Desde luego, hay jugadores que tiene un estatus diferente. Yo sigo siendo un futbolista, y no me paso de esa función”.

Sentado al lado del crack, Al-Khelaifi no entró en detalles sobre los cambios inminentes en el PSG pero reconoció que prometió fichajes si Mbappé se quedaba.

“Es que realmente se lo merece", dijo Al-Khelaifi al subrayar que el dinero no fue crucial para convencer a Mpappé que hiciera caso omiso a los cantos de sirena del Madrid y mantener la sociedad con Neymar y Lionel Messi en la capital francesa.

“Lo más importante para Kylian fue el proyecto deportivo", dijo al insistir que un club en España ofreció más dinero que el PSG.