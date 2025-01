Miguel Herrera no quiere cometer errores de Tata Martino: 'Ya estoy buscando casa en Costa Rica'

Comprometido con los Ticos. Miguel Herrera ya busca casa en Costa Rica pues no piensa hacer lo que pasó en su momento con Gerardo Martino quien no vivía en México cuando dirigió al Tri; el Piojo explicó que en su momento criticó duro al Tata y no piensa hacer lo mismo.

X: @fedefutbolcrc

“Si no estás presente y si no estás siendo visto la gente no ve el compromiso. yo he sido muy crítico de eso, fui muy crítico del Tata (Martino) de decir que no estaba ahí y no lo veía en los partidos, es un buen técnico, pero mi crítica era esa”, comentó el estratega mexicano.

“Si yo critiqué eso no puedo estar haciéndolo, mi primera idea fue demostrarle a los directivos que mi compromiso es estar aquí; ya estamos buscando casa y metiéndonos de lleno para estar metidos al cien por ciento”, agregó.

NO HARÁ LO MISMO QUE EL ‘TATA’ MARTINO ❌



El ‘Piojo’ dejó en claro que él no hará lo mismo que él extécnico argentino con la Selección Mexicana. Él sí vivirá en el país de su selección para observar el futbol de casa. pic.twitter.com/cwYkrNOHFv — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) January 11, 2025

En su presentación con la selección de Costa Rica explicó que ha mejorado su carácter con los golpes que ha tenido a lo largo de su trayectoria.

“Creo que los golpes te van haciendo crecer y te van haciendo madurar tuve un golpe muy fuerte y significativo en mi carrera y de ahí para acá he madurado bastante, he analizado las cosas y afortunadamente me ha ido bien ya he encausado mejor ese temperamento que tengo”, aclaró Miguel Herrera.

También te puede interesar: Real Madrid va completo a la Final de Supercopa de España ante Barcelona

X: @MiguelHerreraDT