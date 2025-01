Mónaco presentó oferta por Edson Álvarez, tras rechazo de West Ham a la opción de préstamo

Edson Álvarez se ha consolidado como una pieza importante en West Ham. Por ello el equipo inglés no le dejará salir tan fácil, a pesar del interés creciente de AS Mónaco en la Ligue 1.

Luego de un primer acercamiento para solicitar un préstamo, mismo que fue rechazado por la directiva de los Hammers, el club monegasco ya presentó una oferta formal para traspaso definitivo.

El 'Machín' está en el radar de Mónaco | X: @WestHamEspanol

Lo anterior de acuerdo con el periodista Fabrizio Romano. Este último señaló que las conversaciones continúan, pero que no será sencillo que West Ham se quiera deshacer del 'Machín'.

Sin embargo, la fuente mencionada no compartió de cuánto es la propuesta que presentaron los monegascos, que podrían ofrecerle al mexicano jugar en la Champions League, algo a lo que por ahora no aspira con los Hammers.

🚨🇲🇽 EXCL: AS Monaco have submitted initial bid for Edson Alvarez, loan proposal has been rejected by West Ham.



Talks continue as Monaco want Alvarez and can offer UCL football; but not easy as West Ham still consider the Mexican midfielder as important player. pic.twitter.com/9AMX9UCrCd

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 12, 2025