Mykhailo Mudryk, jugador del Chelsea, dio positivo en dopaje

Mykhailo Mudryk, uno de los jugadores más caros de la historia del deporte, dijo que estaba en completo shock este martes después de que los resultados de una prueba de dopaje contenían una sustancia prohibida.

El delantero del Chelsea, que costó 108 millones de dólares cuando fue fichado por el Shakhtar Donetsk en 2023, dijo que nunca había roto ninguna regla.

"Puedo confirmar que me han notificado que una muestra que proveí a The FA contenía una sustancia prohibida", escribió Mudryk en una publicación en Instagram. "Sé que no he hecho nada malo y mantengo la esperanza de que volveré al terreno de juego pronto"

Chelsea dijo que Mudryk, de 23 años, fue contactado por la Asociación de Futbol Inglesa tras un hallado adverso en una prueba de orina de rutina.

La FA no comentó sobre la situación y Chelsea no dijo si había sido suspendido. Mudryk fue incluido por última vez en una escuadra del Chelsea como sustituto en desuso el pasado diciembre. 1.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Tomás Roncero elogia al Pachuca previo a la Final de la Copa Intercontinental