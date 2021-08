Nagelsmann previo a la Supercopa de Alemania: 'Si perdemos habrá muchas preguntas'

Este martes el Bayern Munich y el Borussia Dortmund disputarán la Supercopa de Alemania. Acostumbrados a ganar, los bávaros parten como favoritos para algunos al ser el vigente campeón de Bundesliga y aunque la exigencia de buenos resultados en este club es grande, el técnico Julian Nagelsmann es consciente de la presión que tienen, aunque apela a su experiencia para entregar buenas cuentas.

“Creo que siempre hay presión si eres entrenador del Bayern Munich, al final tienes que ganar casi todos los partidos. Creo que no es novedoso y no tiene nada que ver con mi edad. Tengo muchos partidos en la Bundesliga y también en la Liga de Campeones. Y en la copa también. Creo que soy un tipo experimentado, pero siempre se trata de ganar y perder. Si ganas, no habrá preguntas. Si pierdes, habrá muchas preguntas. Así que al final tenemos que ganar”, declaró en conferencia vía remota donde RÉCORD estuvo presente.

Sin embargo, el Dortmund podría no ser un rival sencillo para los de Múnich, ya que las ‘Abejas’ iniciaron con el pie derecho su paso en el torneo local al golear al Eintracht Frankfurt y aunque este resultado es un impulso para el equipo, el estratega Marco Rose, sabe que ante la escuadra roja deberá cambiar su estrategia y poner mayor atención en la zona defensiva.

“Fue un gran inicio para nosotros. Mañana será un juego diferente, jugamos por el título y tenemos cualidades que demostramos el sábado, creo que el ataque fue nuestra principal cualidad. Claro que cuando juegas contra el Bayern tienes que convertir a la defensa en tu mejor característica, espero que sea un gran partido”, manifestó.

