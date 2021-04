Neymar: "Estoy en mi mejor momento en París"

El brasileño del París Saint-Germain, Neymar, quiere demostrar que la Liga de Campeones es su gran objetivo y antes de la Ida de las Semifinales contra el Manchester City dejó claro que el resto de los asuntos son secundarios y que ahora atraviesa su mejor etapa desde que llegó a la capital francesa.

Pendiente de la renovación de su contrato, que expira en junio de 2022, el jugador compareció ante los medios para afirmar que ni su futuro, ni el Balón de Oro ni ninguna otra cosa tiene ahora más peso en su mente que reinar en Europa.

"Quiero ayudar al equipo a llegar a la final (...) El año pasado llegamos a la final por vez primera y ahora tenemos que dar un paso más. Tenemos confianza. Vamos a darlo todo", señaló el jugador más caro de todos los tiempos.

Neymar mostró respeto por el City, pero aseguró que el PSG ha crecido desde que hace cuatro años llegó y que ahora los rivales los miran de otra manera.

"Cuando se refieren al PSG lo hacen como uno de los cinco o seis mejores equipos del mundo. El equipo se ha ganado el respeto que merece", señaló.

También él se siente mejor, más asentado en el equipo, superadas las turbulencias del pasado que le llevaron a reclamar la salida del club en el convulso verano de 2019.

"En muchas cosas he mejorado, he sabido superar dificultades. Hay quien ha puesto en duda mi profesionalidad, pero siempre he trabajado duro y he estado concentrado. Lo he demostrado en el campo", aseguró.

"Cuando llegué a París hace cuatro años dije que mi prioridad era ganar la Liga de Campeones. Llegamos a la final el año pasado. Eso demuestra que progresamos. Estamos en una buena dinámica, el ambiente es bueno, pero tenemos que seguir trabajando", indicó.

El jugador esquivó las preguntas sobre la renovación de su contrato, aunque admitió contactos con la directiva: "No es momento de hablar de eso, todavía me quedan dos años aquí. Me siento bien aquí, voy a seguir dando el máximo. Puede que esta sea mi mejor temporada aquí".

