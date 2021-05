Neymar: 'Quiero jugar con Cristiano Ronaldo, ya he jugado con Messi y Mbappé'

Neymar, quien recientemente renovó con el París Saint-Germain hasta 2025, reveló que le gustaría jugar junto a Cristiano Ronaldo, quien aún tiene un año de contrato con la Juventus.

“Quiero jugar con Cristiano Ronaldo. Ya he jugado con grandes jugadores, como Lionel Messi y Kylian Mbappé, pero todavía no he jugado con Cristiano Ronaldo”, comentó Neymar para GQ.

Además, el atacante brasileño reveló quienes eran sus jugadores favoritos cuando era niño, aunque también confesó que no tenía ningún cariño especial por algún club europeo.

“No hay ningún equipo en Europa que me haya gustado más, pero siempre vi los partidos en busca de las estrellas. Cuando era niño, me encantaba ver futbol para ver a Zinedine Zidane, Frank Lampard, Wayne Rooney y David Beckham”, agregó Neymar.