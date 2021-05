Josef Martínez: 'Chicharito Hernández hace los peores goles y es un crack'

Josef Martínez fue titular por primera ocasión en la temporada con el Atlanta United en el empate ante Inter Miami el pasado fin de semana y marcó el gol de su escuadra, el primero para el venezolano en dos años.

Tras marcar con su escuadra, Martínez explotó en contra de Javier 'Chicharito' Hernández, a quien aseguró alaban de más cuando anota y demeritaron su gol ante el conjunto de Florida.

"Yo no pensé, solamente quería patear al arco, no sé si es un error de él (del defensa) o es una virtud mía, pero bueno, la pelota entró. Chicharito hace los peores goles y es un crack, yo porque hice eso, el problema es el error del defensa, no sé", dijo el futbolista en una conferencia de prensa.

El atacante de Los Angeles Galaxy suma seis tantos en la actual temporada de la Major League Soccer.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHICHARITO HERNÁNDEZ Y JONATHAN DOS SANTOS: MEXICANOS DIERON VICTORIA A GALAXY SOBRE LAFC