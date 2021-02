Neymar: 'Sé cuando puedo ir de fiesta y cuando no, nunca dejaré de hacerlo'

Neymar ha sido duramente criticado a lo largo de los años por su gusto por las fiestas, aunque aseguró qué sabe cuando puede hacerlo y cuando no.

"Entonces, ¿a quién no le gusta la fiesta? A todos les gusta divertirse. Sé cuándo puedo ir, sé cuánto puedo hacerlo y cuándo no puedo. Al contrario de lo que la gente piensa, que soy inmaduro, que no sé lo que hago”, mencionó para la radio francesa TF1.

De igual forma, el jugador del PSG explicó que para él es necesario relajarse de vez en cuando, pues sino 'explotaría' de solo pensar en futbol.

“He estado en el futbol durante varios años, si te quedas al cien por ciento con la cabeza concentrada solo en jugar al futbol, en mi opinión, terminas explotando. Es mi momento de relajarme, de estar tranquilo, nunca dejaré de hacerlo”, agregó.

