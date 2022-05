Neymar sobre los rumores de su salida: ‘Quiero quedarme en el PSG’

Tras los rumores que lo colocan fuera del Paris Saint-Germain, Neymar Jr., desmintió ese hecho y aseguró que no quiere dejar al equipo parisino, y que tampoco ha recibido ofertas de otro equipo.

“Nadie me ha dicho nada. Yo me quiero quedar en el Paris Saint-Germain”, declaró el jugador de la Selección de Brasil para el medio Oh my goal.

Además, el ‘10’ del PSG confesó que nadie del equipo se ha contactado con él para decirle que no está en planes para la siguiente temporada, pues hace menos de un año que renovó hasta 2025.

“Nadie se puso en contacto con nosotros para decirnos que estaba en el mercado. El año pasado nos presionaron para renovar y renovamos”, dijo para L’Équipe, quien fue el diario que informó que Neymar ya no estaba en planes del PSG.

“Su estatus se ha visto comprometido por sus recurrentes lesiones y por su cuestionable estilo de vida. El declive deportivo de Neymar no escapa a ojos de muchas personas en el club y menos los de Mbappé”, publicó el medio deportivo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LUIS SUÁREZ SE DESPIDIÓ DEL ATLÉTICO DE MADRID CON EMOTIVA CARTA