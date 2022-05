Carlo Ancelotti: 'He tenido muy buena relación con Chicharito y Chucky, nos mandamos mensajes'

Hirving Lozano y Javier Hernández han tenido el privilegio de ser entrenados por uno de los mejores estrategas de todos los tiempos como lo es Carlo Ancelotti. El italiano reveló que mantiene una buena relación con los atacantes mexicanos a pesar de ya no dirigirlos e incluso aseguró que aún habla con ellos.

"He tenido muy buena relación con Chicharito, tengo una buena relación con el Chucky, nos mandamos mensajes. En la última Copa del Mundo trabajaba para una televisora mexicana, he seguido el Mundial de México que ganó ante Alemania con un gol de Lozano", dijo.

Asimsimo, destacó las cualidades del Chucky Lozano con y sin el balón en sus pies. Cabe recordar que Ancelotti fue quien pidió al mexicano cuando entrenó al Napoli en el 2018.

"Me gusta mucho como jugador, que tiene intensidad. No tiene una calidad fina o técnica pero es muy rápido, juega muy bien para mí sin balón. Para mí, Chucky puede jugar en la banda, atrás de un delantero o como delantero, se mueve bien y corre sin balón", aseguró.

Ancelotti también fue cuestionado sobre el Tata Martino, respaldando al estratega argentino pues aseguró que todos los entrenadores serán cuestionados por sus decisiones. Asimismo, descartó las posibilidades de ser el director técnico de una Selección.

"Dime quien de los entrenadores no es cuestionado, es nuestra hábitat ser cuestionado y más en una selección, donde uno no tiene el tiempo para trabajar, entrenar. A mí no me gusta, pensar ahora en entrenar tres días al mes, no me da mucho gusto, prefiero quedarme aquí, me gusta el día a día", sentenció.

Ancelotti disputará su segunda Final de Champions League al frente del Real Madrid. La única que hasta el momento ha dirigido es la del 2014, cuando los Merengues derrotaron en Lisboa a su vecino, Atlético de Madrid.

