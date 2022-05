Javier Aguirre: ¿Cómo festejó el Vasco la salvación del Mallorca?

Javier Aguirre volvió a demostrar que es el estratega indicado para salvar a un equipo del descenso. Y es que el Vasco logró la permanencia con el Mallorca tras derrotar al Osasuna en la última jornada de LaLiga.

Esto provocó que tanto los jugadores como el cuerpo técnico, comandado por el mexicano, fueran a la Plaza de las Tortugas de Mallorca; sin embargo, en una entrevista con Fox Sports, el estratega nacional reveló como fueron los festejos, los cuales le 'pegaron' al día siguiente, pues asegura que le costó levantarse a una junta con el dueño del club.

"De ahí nos fuimos a un antro, yo me quería ir a dormir pero no me dejaron los jugadores, entonces alegre el indio y le das maracas, empezamos con cerveza, seguimos con gin tonic y acabamos con whiskey. Al día siguiente no me podía parar, tenia junta con el dueño y no me salía bien el inglés", contó el Vasco Aguirre.

"ATLÉTICO DE MADRID Y RAYADOS ERAN EQUIPOS QUE NO ASPIRABAN AL DESCENSO" Javier Aguirre volvió a salvar a un equipo del descenso... ¿Le cuesta trabajar con equipos que tienen 'más necesidades'? "TENGO DETRACTORES NO GRATUITOS"

En la reunión con Robert Sarver, quien también es dueño de los Phoenix Suns, el empresario buscó meterle la filosofía con la que maneja al equipo de la NBA, aunque el Vasco le explicó que no se pueden comparar los deportes.

"Yo le decía que son deportes tremendamente distintos y que Mallorca en 106 años no ha ganado una liga, entonces tenía que entender que el Madrid, el Barcelona, van a estar arriba. Es como Fórmula 1, no esperes que Williams, Alpine o un Alfa Romeo sea campeón", dijo.

Asimismo, Javier Aguirre reveló que tuvo pláticas con representantes para llevar a jugadores mexicanos al Mallorca, no obstante, evitó dar nombres de los futbolistas y les pidió a los agentes que se dirigieran con los directivos.

"No doy nombres porque ustedes son pinches chismosos, y les dije que yo salvo de viaje pero deje los nombres a la dirección deportiva y vamos a ver; la calidad no tiene que ver con la nacionalidad. Pero sucede que de repente el mercado mexicano para Europa es complicado", sentenció.

