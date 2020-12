Nicklas Bendtner: 'Insulté a Arsene Wergner para que me vendiera, pero no funcionó'

Nicklas Bendtner, quien se retiró del futbol profesional este año, recordó su paso por el Arsenal de la Premier League en donde fue dirigido por Arsene Wegner con quien tuvo un momento de tensión por su deseo de salir del club ante la falta de minutos.

El exjugador danés destacó que tenía una buena relación con el estratega; sin embargo, este no lo dejó salir cuando se le presentó una oferta del Crystal Palace.

“Nos respetábamos e incluso pasamos buenos momentos juntos. Éramos sinceros el uno con el otro. Pero en ese momento yo quería irme y el Crystal Palace me había hecho una buena oferta”, declaró en una entrevista para FourFourTwo.

Bendtner confesó que incluso llegó a insultar a Wegner con la intención de que lo dejara ir, pero el francés mantuvo su postura.

“Me llamó y me dijo: ‘Lo siento, no puedes irte’. Fue un golpe duro para mí, porque había estado esperando toda a semana para marcharme. Me hizo ver su personalidad, porque me explicó que quedarme era lo mejor para el club. Fue duro discutir con él”, reveló.

El exdelantero jugó con los Gunners del 2007 al 2012 y regresando para una segunda etapa en la temporada 2013-14.

