¡Oficial! Manchester City anuncia la llegada de Omar Marmoush

Manchester City hizo oficial el fichaje por el futbolista egipcio, Omar Marmoush, quien llega al conjunto inglés procedente del Eintracht Frankfurt con un contrato de cuatro años y medio de extensión.

Con 25 años de edad, el egipcio ha desplegado un futbol brillante en la Bundesliga, liga en la cual ha jugado en equipos como Wolfsburg, Stuttgart, St. Pauli y Frankfurt.

En 214 partidos disputados en su carrera, Marmoush registra 70 goles y 32 asistencias, gracias a su versatilidad en el campo, ya que puede jugar como delantero centro o extremo por cualquiera de las dos bandas.

We're delighted to announce the signing of @OmarMarmoush ✍️🩵 pic.twitter.com/ryY2jA1mdE

— Manchester City (@ManCity) January 23, 2025