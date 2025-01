Szczęsny sobre el error con Baldé en el gol de Benfica: "No me oyó"

Wojciech Szczesny fue uno de los nombres destacados en el triunfo del Barcelona contra el Benfica en Lisboa, en un emocionante partido de la Champions League.

El portero polaco sorprendió al ser titular, desplazando a Iñaki Peña, quien había defendido el arco en los encuentros previos tras la lesión de Ter Stegen. Sin embargo, su actuación fue irregular: falló en dos de los tres goles encajados en la primera mitad, pero se redimió con intervenciones en el tramo final, especialmente frente a Ángel Di María.

AP

“Creo que el momento de la salida fue bueno, pero Balde no me oyó. Por suerte, solo fue un gol y acabamos ganando el partido. Fue un malentendido, pero puede pasar porque ambos íbamos al balón. Grité y no me oyó. Fue un poco cómico, pero acabamos ganando”, explicó Szczesny en declaraciones a Canal + Sport sobre una jugada que derivó en uno de los tantos del Benfica.

El portero también se sinceró sobre su error en el tercer gol, una salida que provocó un penalti. “En el campo me pareció que no había habido contacto, pero después de ver la repetición, es penalti”, admitió.

AP

Szczesny, sin embargo, destacó por su reacción en momentos críticos del partido, incluyendo una atajada crucial frente a Di María.

“No fue la forma de redimirme. Estaba frustrado y fue mi manera de ayudar cuando estábamos buscando la victoria y defendiendo solo con dos jugadores. Podíamos aceptar el 4-4, pero queríamos la victoria. Es la cultura del Barça. Jugábamos muy arriba y la parada, ayudó”, señaló el polaco.

AP

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Aficionados del Porto critican fuertemente llegada de Martín Anselmi: "¿Quién es este tipo?"