Renato Veiga es nuevo jugador de la Juventus tras salir del Chelsea

El mercado de transferencias continúa y ahora, en Londres, el Chelsea sigue deshaciéndose de jugadores, siendo Renato Veiga el más reciente excluido del equipo Blue.

De acuerdo a información de Fabrizio Romano, el central portugués será nuevo jugador de la Juventus con efecto inmediato, la operación es un préstamo sin opción a compra, por lo que Veiga tendrá que volver a Londres en junio.

🚨⚪️⚫️ EXCLUSIVE: Juventus agree deal with Chelsea to sign Renato Veiga, here we go!



Loan deal for €5m loan fee until June, no buy option clause — and then player back to Chelsea at the end of June for Clubs’ World Cup.



Veiga, expected to play as CB at Juventus. pic.twitter.com/2D9tlQyjRE

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 22, 2025