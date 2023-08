¡Oficial! Roberto Mancini ha sido anunciado como nuevo director técnico de Arabia Saudita

Roberto Mancini, director técnico con el que Italia ganó la Eurocopa 2020, ha sido anunciado como nueva estratega de la Selección de Arabia Saudita. Mancini, quien renunció de manera sorpresiva al combinado italiano, ya firmó con la Selección Árabe de manera oficial.

La Federación de Futbol de Arabia Saudita informó que Mancini firmó un contrato por cuatro años y que será presentado este mismo lunes en una conferencia de prensa.

De acuerdo a reportes de medios italianos, el estratega recibirá un salario de 27 millones de dólares por año. Tras ser anunciado de manera oficial como seleccionador de Arabia Saudita, Roberto Mancini se mostró ilusionado en sus redes sociales.

"Me complace anunciar que me uniré a la Federación de Fútbol de Arabia Saudita como director técnico de la Selección Nacional. Me siento encantado y honrado de haber sido seleccionado para un puesto tan prestigioso, como muestra de agradecimiento y reconocimiento por todo el trabajo realizado durante estos años", escribió el italiano en sus redes sociales.

En la Selección de Italia, Mancini dirigió 61 partidos, ganó 39, empató 13 y perdió nueve, además de ser campeón en la Eurocopa más reciente. Sin embargo, también será recordado por no haber clasificado a Italia al Mundial de Qatar 2022.

