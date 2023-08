Roberto Mancini renuncia de la dirección técnica de Italia

A 10 meses del inicio de la Eurocopa 2024, la Selección de Italia se ha quedado sin director técnico. Roberto Mancini ha renunciado del banquillo italiano, aún sin especificar las razones de su decisión.

A pesar de no haber calificado al Mundial de Qatar 2022, Mancini se mantuvo como estratega de la Selección Italiana, sin embargo, hoy ha tomado la decisión de renunciar. Así lo anunció la Federación Italiana de Futbol:

"La Federación Italiana de Futbol anuncia que ha tomado nota de la renuncia de Roberto Mancini al cargo de entrenador de la Selección Italiana, recibida ayer a última hora de la tarde", informó el organismo del futbol italiano.

Asimismo, la Federación Italiana señaló que en los próximos días anunciará al nuevo seleccionador de Italia, de cara a los compromisos de eliminatorias para la Eurocopa 2024.

Luego de haber ganado la Eurocopa 2020 bajo las órdenes de Mancini, Italia quedó fuera de Qatar 2022, sin embargo, el estratega se mantuvo para la reestructuración del equipo, por lo que su baja no solo afecta a la Selección Mayor, sino a las menores también, ya que había sido nombrado como coordinador general de las selecciones Sub 20 y Sub 21.

Roberto Mancini dirigió 61 partidos para la Selección de Italia, de los cuales ganó 39, empató 13 y perdió nueve, además de coronarse en la Eurocopa 2020.

