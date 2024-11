Pablo Peirano 'se burló' de Efraín Juárez tras altercado al término del partido

El entrenador, Pablo Peirano, se burló del técnico mexicano Efraín Juárez tras el incidente al término del partido entre Atlético Nacional y Santa Fe. El lunes pasado, ambos entrenadores se hicieron virales debido a un breve, pero polémico intercambio que fue captado en video y rápidamente se difundió en redes sociales.

En el video, se observa a los entrenadores acercándose al final del partido para realizar el saludo protocolario. Lo que comenzó como un simple apretón de manos se tornó en una situación tensa, que terminó con un manotazo de Peirano. Ante esto, Juárez colocó su mano sobre el rostro del entrenador uruguayo, lo cual provocó la intervención inmediata de los asistentes de Santa Fe para evitar que la situación escalara.

Días después, Peirano comentó el altercado con una broma, asegurando que Juárez tiene "las manos blandas": "Siempre saludo a los entrenadores de la misma manera, es la primera vez que se queja alguien de que lo saludo fuerte. Lo que pasa es que tiene la mano muy blandita... A nadie le gusta que le toquen la cara, a mí no me gusta. Capaz no está acostumbrado, que tiene las manos muy blanditas o yo tengo las manos muy fuertes", expresó el técnico de Santa Fe.

¡La respuesta de Pablo Peirano a Efraín Juárez ! "Yo siempre saludo a los entrenadores de la misma manera. Es la primera vez que se queja un entrenador que lo saludo fuerte. Lo que pasa es que tiene la mano muy blandita". pic.twitter.com/INQAppvbdx — Miguel París (@SoyMiguelParis) November 6, 2024

Juárez, por su parte, restó importancia al incidente. De forma conciliadora, comentó que fue simplemente un gesto de futbol: "Nos saludamos, nos felicitamos, me agarró un poquito fuerte la mano, está fuerte. Se ve que hace gimnasio y trabaja durante la semana. Nada, cosas de futbol y no hay nada para asustarse".

