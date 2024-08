Parma vs AC Milan EN VIVO Serie A Jornada 2

La Serie A está viviendo sus primeros duelos de la temporada 2024-2025 y este sábado se vivirá el partido entre Parma y AC Milan, que promete emociones, pues es la oportunidad de que uno de estos equipos obtenga su primera victoria de la campaña tras empatar en la Fecha 1 sus respectivos duelos.

Parma logró sacar un empate importante a la Fiorentina, pero deberá de mejorar su nivel para no perder puntos y no tener riesgo del descenso a final de temporada. AC Milan, por su parte, igualó ante Torino a dos goles, por lo que también es esencial su victoria si no quiere dejar ir más puntos en este inicio de la Serie A.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Carlos Salcedo sobre regresar a FC Juárez: 'Es por la tranquilidad de mi familia'