Patronato vs Barracas Central dejó cuatro jugadores detenidos tras 'chocar' con policías

"QUE NO INFORME ES LO CORRECTO, NADIE LO INSULTÓ" declaró Axel Rodríguez tras lo sucedido en Barracas vs. Patronato. "EN EL PENAL NO HAY CONTACTO" sentenció. pic.twitter.com/k7Fb2sJmBr

— SportsCenter (@SC_ESPN) July 27, 2022