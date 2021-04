Paul Pogba: 'José Mourinho trataba a los jugadores como si no existieran'

Paul Pogba denunció el trato que daba José Mourinho a los jugadores durante su estancia en el Manchester United ya que los hacía sentir como si 'no existieran'.

El delantero de los Red Devils recordó la mala relación que tuvo con el estratega portugués donde incluso llegaron a tener una pelea durante un entrenamiento que incluso le costó la pérdida del gafete de capitán.

"Lo que tengo ahora (con Ole Gunnar Solskjaer, actual entrenador del United) es diferente, él no iría contra los jugadores", declaró Pogba para Sky Sports.

Pogba habló dejó ver las diferencias que hay en el trato hacia los jugadores entre su actual técnico y Mourinho con quien nunca supo porque terminó su relación.

"Quizás Ole no los elegiría, pero no es como si los dejara de lado como si ya no existieran. Esa es la diferencia entre Mourinho y Ole.

"En algún momento tuve una gran relación con Mourinho, todo el mundo lo vio, y al día siguiente no sabes lo que pasó. Eso es lo extraño que tuve con Mourinho, y no te lo puedo explicar porque ni yo lo sé", declaró.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EUROPA LEAGUE: MANCHESTER UNITED TERMINÓ CON LAS ILUSIONES EUROPEAS DEL GRANADA