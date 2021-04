Gullit Peña: 'Nunca han visto una foto mía tomando una bebida alcohólica'

Carlos Peña ha sido señalado en múltiples ocasiones por su supuesto alcoholismo, pero él mismo asegura que jamás se ha filtrado una foto o video con una bebida alcóholica.

El jugador del FAS del El Salvador afirma que en redes sociales siempre lo critican, aunque realmente no lo conocen.

“A veces mucha gente critica y juzga y señala sin conocer realmente a la persona o conocer lo que ha pasado.

Siempre se ha mencionado el alcohol, pero si tú buscas en YouTube o de todas las imágenes que han salido de mí yo creo que nunca han visto una foto mía tomando una bebida alcohólica”, mencionó para ESPN

De igual forma, el Gullit agregó que sus seres queridos han sido muy importantes para superar cualquier obstáculo.

"Yo estoy acostumbrado a eso, no le tengo miedo a nada y estoy muy bien en lo personal, mi mentalidad siempre ha sido muy fuerte, siempre estado bien al lado de gente que me ama, la gente que me ama de corazón siempre la he tenido a mi lado y eso es lo más importante”, añadió.

