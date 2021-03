Pedri: 'Cuando le das la pelota a Messi sabes que van a pasar cosas'

El joven centrocampista Pedro González López, mas conocido como 'Pedri', que actualmente reside en el Barcelona, habló sobre las ventajas de jugar a lado de su compañero Lionel Messi.

"Jugar con Messi es fácil porque cuando se la das a él sabes que van a pasar cosas. Y eso es lo que trato de hacer, dársela en las mejores condiciones para que sea lo más beneficioso para el equipo", dijo en entrevista para la revista 'Club del deportista'.

En recientes fechas han sonado rumores sobre la estadía de La Pulga con los blaugranas, Pedri espera tener oportunidad de compartir más minutos de juego con el '10', ya que le gusta asistir los pases a gol.

"Ojalá pueda estar cerca de él varios años. Sería genial que pudiera disfrutar de Messi y aprender muchas cosas a su lado", añadió.

La perla del Barcelona tiene la oportunidad de debutar con la Selección Española, tiene la facilidad de reconocer sus virtudes y la posición en la que se siente cómodo, está consciente que por ahora le toca recibir indicaciones para aprender.

"Siempre he dicho que la posición donde más me ha gustado jugar es la de mediapunta. Estar detrás del delantero, poder dar ese último pase que tanto me gusta, esa es la posición que elegiría. Pero yo estoy aquí para lo que diga el míster y para jugar en la posición que sea", señaló.

Pedri mencionó que dentro de sus virtudes se encuentra "mirar antes de recibir el balón para ver dónde están los compañeros y ver dónde puede estar el espacio".

"Esas dos cosas son las que en mi cabeza siempre están presentes a la hora de recibir el balón y saber dónde voy a querer jugarlo", concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ANDRÉS INIESTA SOBRE PEDRI: 'TIENE MUCHÍSIMO POTENCIAL Y UN FUTURO MUY GRANDE CON EL BARÇA'