Pedro Troglio: "Que le digan cavernícola a un hondureño es ser un 'HPD', una mie..."

Después de un accidentado partido ante América, donde no lograron clasificar a la siguiente rona de la Concachampions, Pedro Troglio, DT del Olimpia, explotó ante un periodista mexicano.

"Pero un periodista mexicano que le diga cavernícola al hondureño, para mí es un HDP (hijo de pu...) por no decir la palabra, es una mie... que no sirve para nada, pero es así, tal vez algo más político lo que han implementado algunos, pero me quedo con la gente del futbol y con lo que hicimos nosotros porque no somos mal intencionados", mencionó para medios de su país.

De igual forma, el estratega argentino aseguró que personalidades del futbol le llamaron para felicitarlo por el partido en el Estadio Azteca.

"Me preocuparía que me llamara un técnico y me dice: 'Hey! son muy violentos. Me llamó infinidad de jugadores que están en México, Argentina, entrenadores y me dijeron que jugamos bárbaro y me quedo con eso, después lo que digan, con todo respeto, un periodista que solo se dedica a hacer amarillismo no me llega", agregó.

Además, añadió que dos de sus jugadores también sufrieron patadas en el partido ante las Águilas.

