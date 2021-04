Televisión iraní 'cortó' el Tottenham vs United por no mostrar piernas de la árbitra

La televisión iraní interrumpió más de cien veces el partido entre Tottenham y Manchester United, todo por cortar a una árbitra.

Se trata de Sian Massey-Ellis, una de las abanderadas en la Premier League, quien portaba short como todos sus compañeros.

Cuando la cámara hacía un encuendre cercando a la asistente, ya se en un tiro de esquina o en un saque de banda, la tv iraní abría la toma de todo el terreno de juego.

Las acciones fueron denunciadas por el grupo local My Stealthy Freedom, activistas que se oponen a las prácticas machistas de Irán.

“Su solución fue abstraerse de la acción que sucedía para contemplar imágenes urbanas de Londres, lo que fue una completa broma para el futbol. Al final del partido, uno de los comentaristas bromeó diciendo que esperaba que los espectadores disfrutaran del espectáculo geográfico.

“La censura está en el ADN de la República Islámica de Irán. No debemos normalizar esta práctica. Esta no es nuestra cultura. Esta es la ideología de un régimen represivo”, mencionaron desde My Stealthy Freedom.

