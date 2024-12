Pep Guardiola atraviesa una de las etapas más complicadas de su carrera. El Manchester City, conocido por su consistencia y dominio en el fútbol europeo, ha ganado solo uno de sus últimos nueve partidos, una racha que contrasta drásticamente con su reputación de equipo imparable. Este declive ha llevado al técnico catalán a enfrentar no solo los desafíos deportivos, sino también los emocionales, como lo reflejan sus gestos impulsivos, desde una señal provocadora hacia la grada del Liverpool hasta arañazos autoinfligidos tras el empate ante el Feyenoord, en un duelo que su equipo ganaba 3-0.

Las lesiones, un enemigo silencioso

Uno de los factores que ha contribuido a este bajón es la ausencia de Rodri Hernández, Balón de Oro y pieza clave en el esquema de Guardiola. El entrenador no escatima en elogios para el mediocampista, a quien compara con Lionel Messi por su importancia dentro del equipo. "Es la sal de mi equipo", declara Guardiola, reconociendo que sin Rodri, la estructura que los ha llevado a lo más alto se tambalea.

Esta situación lo ha llevado a buscar refugio en su entorno más cercano. En una reciente entrevista en el programa de YouTube Desmontadito, conducido por el chef Dani García, Guardiola habló sobre cómo vive los momentos de fracaso. "La soledad del entrenador no te la consuela nadie. Tus amigos están ahí, pero el momento en que apagas la luz... no hay consuelo posible. Tienes que tragarlo, pasar un día o dos, y volver", confiesa.

Una renovación y un futuro incierto

La entrevista se realizó poco después de que Guardiola firmara su renovación con el Manchester City hasta 2027, un gesto que parece indicar su compromiso con el club, pero también abre preguntas sobre su futuro. "¿Qué hay después? En algún momento sentiré que ya es suficiente. Ahí voy a parar, seguro. No voy a coger a otro equipo. No digo en el futuro, pero no voy a dejar para irme a otro país. No tendré energía", asegura.

El entrenador reflexiona sobre el desgaste que supone iniciar un nuevo proyecto, recordando su experiencia en el Bayern de Múnich. Destaca el papel crucial que jugadores como Philipp Lahm y Toni Kroos desempeñaron en su adaptación durante su primer año en Alemania, tras suceder a Jupp Heynckes, quien había ganado el triplete. "Ese inicio es muy complicado", reconoce, señalando que en el futuro podría considerar entrenar una selección, un reto menos demandante en el día a día.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Narrador colombiano crítica a Millonarios y pone a Nacional como ejemplo a seguir