'Pibe' Valderrama respalda a Efraín Juárez: "Que siga festejando los goles"

Uno de los futbolistas más icónicos en la historia de Colombia, Carlos ‘Pibe’ Valderrama defendió al entrenador mexicano, Efraín Juárez, quien ha estado envuelto en una serie de problemas por sus festejos, que le han costado sanciones por considerarse “provocadoras”.

Juárez ha recibido expulsiones por celebrar anotaciones de su equipo, Atlético Nacional. La policía de Colombia decidió sancionarlo con un veto de tres años en los estadios del país cafetero, pero el trabajo continúa para apelar la decisión, por lo que todavía no hay una decisión final.

Ante ello, Valderrama espera que el mexicano no pare de celebrar. “Lo digo personal, que siga festejando, sí, si los goles se tienen que festejar, ¿quién dijo que los goles no se festejan?, se festeja el gol, ¿entonces los goles no se festejan?, entonces no juguemos al futbol”, dijo en entrevista para RG La Deportiva.

Una larga lista de aficionados han manifestado el apoyo para Efraín Juárez, incluso el mismo presidente del Atlético Nacional, Sebastián Arango, ya que declaró que él estaría al frente del proceso para apelar sus sanciones.

Efraín Juárez, fuera de las polémicas, vive un buen momento con Atlético Nacional y los metió en la Final de la Copa Colombia, que se disputará el 11 de diciembre ante el América de Cali.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Boca Juniors de Fernando Gago eliminado en ‘Semis’ de la Copa Argentina