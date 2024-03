Piqué sobre su etapa con selección española: 'Los fans me pitaban me encantaba'

Gerard Piqué reveló que cuando él jugaba en la Selección Española, le pitaban y eso le encantaba.

"Cuando iba con Selección y los fans me pitaban me encantaba", dijo Piqué para The Times.

Asimismo, el exfutbolista del Barcelona señaló que a la gente le gusta que los futbolistas se mantengan en silencio, algo que para Gerard, es dañino para el futbol.

"A la gente le gusta que los jugadores estén en silencio y es una de esas cosas que hace daño al futbol”, declaró.

