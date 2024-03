Gary Lineker, histórico de Inglaterra, propone eliminar el tiempo extra en la FA Cup

Luego de la victoria del Chelsea sobre Leicester City, el histórico exfutbolista inglés Gary Lineker, propuso un cambio al formato al torneo más antiguo en la historia del futbol, pues desde su perspectiva, ve totalmente innecesario que existan los tiempos extras, pues a equipos de menor envergadura como a ‘The Foxes’ les beneficia más ir directo a la tanda de penales, que es justamente lo que buscaban en Stamford Bridge.

"Esa es una de las muchas razones por las que no me gusta el tiempo extra, en la FA Cup y en la mayoría de las competiciones de copa excepto en la final, no entiendo qué valor da la prórroga” señaló el exfutbolista del Leicester City

También señaló que la prórroga perjudica al espectáculo del partido, pues en los tiempos extras prácticamente ningún equipo sale a buscar la victoria, sino que su principal objetivo es no cometer errores y llegar a la tanda de penales para definir al ganador, por lo que los 30 minutos extras que se juegan, muchas veces son de mero trámite

"Todo el mundo tiene miedo de cometer un error y la gente que ve el partido solo quiere que vaya a penaltis de todos modos porque es tan entretenido", declaró Lineker para la BBC.