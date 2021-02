Pirlo: 'Morata se tuvo que tirar por unos mareos al acabar el partido'

Andrea Pirlo, técnico de la Juventus, aseguró este miércoles que el español Álvaro Morata "tuvo que tumbarse por unos mareos" al acabar el partido de Ida de los Octavos de final de la Liga de Campeones perdido 1-2 contra el Porto.

"Morata no estaba bien, lleva algunos días sin estar bien. Tuvo fiebre y no se recuperó bien. Entró en el momento de la necesidad, pero al acabar el partido tuvo que tumbarse, tuvo unos mareos, estuvo mal y estaba al límite", dijo Pirlo a la televisión italiana 'Sky Sport' tras el partido del estadio Do Dragao.

Pirlo dejó a Morata en el banquillo este miércoles, pero le hizo saltar al campo en la última media hora cuando su equipo perdía 0-2 y no lograba crear peligros a la portería rival. Finalmente, un gol de Federico Chiesa a diez minutos del final matizó una prestación gravemente insuficiente.

"No teníamos que jugar de esta manera, jugamos con quisieron ellos. Es una lástima porque podíamos hacerlo mejor. Cuando recibes el balón y la tocas siempre tres o cuatro veces pierdes el tiempo. Movimos el balón demasiado lentamente", consideró Pirlo.

