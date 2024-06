Porto podría mandar al retiro a Pepe tras la Eurocopa con Portugal

Con 41 años de edad y más de 30 títulos conseguidos en toda su carrera, el mítico defensa central de la Selección de Portugal, Pepe, está cada vez más cerca del retiro de las canchas y colgar los botines al terminar su participación en la Eurocopa de este verano.

El nuevo entrenador del Porto,Vítor Bruno, reveló que tras la justa continental con Portugal, Pepe se tomará el tiempo para escuchar a su cuerpo y tomar la decisión sobre su futuro, pues su contrato con el club expira este mismo verano

De igual forma el estratega del Porto dejó claro que la renovación de Pepe no es un tema sencillo y se tendrá que tomar una decisión conjunta con el jugador para no herirlo, lo que da señales que dentro del club no están convencidos de extender su contrato.

"Requiere una cierta capacidad para darnos cuenta de hasta qué punto debemos o no actuar, sin herir ni enfadar nunca a Pepe. Tenemos que darnos cuenta de cuál es la mejor forma de actuar. También tenemos que hablar con Pepe y tomar la mejor decisión”, declaró Vitor Bruno.

Hasta el momento el defensa luso no ha dado declaraciones sobre su futuro y su contrato expira este 30 de junio a media Euro, por lo que sí es que quiere continuar como profesional tendrá que encontrar club en verano a los 41 años de edad.