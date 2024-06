Premier League revela el calendario para la temporada 2024-2025

Este martes, a casi dos meses de que arranque la nueva temporada en el futbol europeo, la Premier League ha dado a conocer cuál será el calendario para la campaña que empezará el próximo 16 de agosto con el Manchester City, campeón defensor, enfrentando al Chelsea.

El retorno del Ipswich Town tendrá la dura tarea de debutar en la Premier League frente al Liverpool, la segunda jornada el Town jugará contra el Manchester City, siendo uno de los arranques más difíciles para un recién ascendido al futbol de primera división de Reino Unido.

La jornada inaugural tendrá encuentros interesantes: Manchester United recibe en Old Trafford ante Fulham, Leicester City jugará ante el Tottenham Hotspur y el Aston Villa de Unai Emery se enfrentará al West Ham United de Julen Lopetegui.

Las fechas importantes para la Premier League son las siguientes:

- Manchester United vs Liverpool - 31 de agosto

- Tottenham Hotspur vs Arsenal - 14 de septiembre

- Manchester City vs Manchester United - 14 de diciembre

- Liverpool vs Manchester United - 4 de enero

- Manchester United vs Manchester City - 5 de abril.

