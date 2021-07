Presidente de Atlético sobre regreso de Griezmann: 'En el futbol todo puede pasar'

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid no descartó un posible regreso de Antoine Griezmann al equipo colchonero.

“No tengo ni idea, no me han comunicado nada, no sé nada. No sé cómo están las negociaciones, ni siquiera si las hay, pero ya queda poco para que sepa lo que va a pasar”, aseguró durante la VII edición de los Premios Platino.

“En el mundo del futbol todo es posible pero en el caso de Griezmann no tengo ni idea, ni he preguntado”, finalizó.

Cabe recordar que de acuerdo con medios españoles, Barcelona y Atlético llevan días negociando el regreso del francés.

