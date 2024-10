Presidente de Brasil pide no convocar a jugadores en Europa a la Selección

La Selección Brasileña sigue sin encontrar su mejor nivel y ahora, aunque lograron superar a Chile en su último partido, el presidente del país, Luiz Inácio Lula da Silva, ha pedido que se deje de convocar a los futbolistas que residen en Europa

El último partido, la Verdeamarela salió al campo con nueve jugadores titulares del futbol europeo. Sólo Igor Jesús (quien metió uno de los goles) y André son jugadores locales. Además, tres de los cinco cambios realizados por Dorival Júnior también residen en el viejo continente.

A pesar de que actualmente la Selección Brasileña está conformada por ‘europeos’ el presidente de Brasil abogó porque se utilice al talento local pues, considera que en estos momentos ‘no hay cracks’ jugando en el extranjero.

"Los que están fuera no son mejores que los que están aquí. No hay ningún Garrincha ni Romário, solo un montón de jóvenes que aún no son cracks", confesó el mandatario.

Curiosamente, Brasil sacó su última victoria gracias a los futbolistas de equipos locales. Igor Jesús y Luiz Henrique, ambos futbolistas del Botafogo, fueron los encargados de marcar los tantos con los que Brasil logró darle la vuelta al partido ante Chile.

Cabe destacar que en las recientes convocatorias del equipo sólo seis de los 23 futbolistas juegan en la liga local, mientras que los otros 17 pertenecen, en su mayoría, a equipos de élite en Europa.

