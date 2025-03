Presidente del Olympique de Marsella descarta la llegada de Pogba al equipo francés

Desde el 11 de marzo, Paul Pogba tiene la posibilidad de elegir un nuevo equipo tras cumplir su sanción por dopaje. Aunque el Olympique de Marsella se perfilaba como uno de los principales interesados en fichar al mediocampista francés, las recientes declaraciones del presidente del club, Pablo Longoria, han cambiado el panorama.

“Decidimos no fichar a Paul Pogba como agente libre esta temporada. Tuvimos conversaciones… pero luego pensamos que su tiempo de recuperación podría desequilibrar la plantilla”, afirmó Longoria.

El fichaje del campeón del mundo estaba planeado para la próxima temporada, ya que el reglamento de la Ligue 1 impide que jugadores sin contrato se incorporen a un club mientras la liga está en curso.

Si Pogba desea volver a la actividad en esta misma campaña, sus principales opciones serían la MLS o la Liga de Arabia Saudita. En Europa, la posibilidad de encontrar equipo se complica debido a que restan pocos meses de competición, sin contar el Mundial de Clubes, que se jugará entre junio y julio.

