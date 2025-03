Mujer denunció a Haaland ante la policía de Manchester por violencia y agresiones

La mascota del Manchester City, Moonbeam, denunció ante la policía a Erling Haaland. Todo debido a supuestas lesiones, que dejó el jugador sobre la mujer que porta la botarga de la mascota de los Ciudadanos.

La mujer, levantó la denuncia, por lesiones y una conmoción cerebral por golpes que recibió por parte del ‘Androide’ en la nuca. Los golpes fueron después de la victoria del Manchester City sobre el Southampton en octubre pasado.

Erling Haaland | AP|

Moonbeam, declaró que Haaland empezó golpeándola como una especie de ‘juego’, sin embargo, la acción no fue consensuada en lo absoluto y la dejó en un shock preguntando qué estaba pasando.

"Estaba bastante alterada, lloraba y me dolía la cabeza; creo que estaba en shock. Luego me di cuenta de que él vino detrás de mí, me golpeó en la cabeza y luego se apoyó en ella, comentó la ahora extrabajadora del club inglés.

Erling Haaland | AP|

No hubo investigación dentro del club

A pesar de que la mujer declaró ante el club lo sucedido, ningún alto mando investigó más allá del asunto; dando un ‘carpetazo’ por no encontrar evidencias fotográficas o de video del incidente. De igual forma, la mujer comentó los síntomas y el cómo se sintió después de los repetidos golpes que sufrió.

