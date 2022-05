PSG: Gobierno francés reconoció que permanencia de Mbappé es una 'buena noticia'

La portavoz del Gobierno francés, Olivia Grégoire, calificó de "buena noticia" que Kylian Mbappé haya decidido seguir en el París Saint Germain (PSG), después de las especulaciones de los últimos meses sobre un posible fichaje por el Real Madrid.

Grégoire, que compareció en conferencia de prensa al término del primer Consejo de Ministros del nuevo Ejecutivo nombrado el viernes pasado después de la reelección el 24 de abril del presidente, Emmanuel Macron, para un nuevo mandato de cinco años, fue interrogada sobre Mbappé.

Un periodista le preguntó cuál había sido el papel de Macron en la decisión de Mbappé, sabiendo que al jefe del Estado le gusta mucho el futbol y que está en contacto regular con el delantero estrella del PSG.

"No tengo respuesta", reconoció la portavoz, que dijo al periodista que no había hablado con el presidente de esta cuestión, pero que iba a buscar información para poder contestarle durante el día. "Es una buena pregunta y una buena noticia, si me permiten", añadió.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MANUEL NEUER RENOVÓ CONTRATO CON BAYERN MUNICH HASTA 2024