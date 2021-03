Qatar 2022: España, a enderezar el camino cuando visite a Georgia

España sigue buscando la clasificación a la Copa del Mundo de Qatar 2022 y esta mañana se medirá ante la modesta Georgia.

La Furia Roja atraviesa por un muy mal momento a nivel ofensivo porque en sus últimos cinco compromisos oficiales solamente pudo realizar 29 disparos a portería.

España viene de ganarle 1-0 a Suiza y 6-0 a Alemania; empató 1-1 contra Suiza y Grecia y perdió 0-1 ante Ucrania.

Luis Enrique cree que España sufrirá ante Georgia, pues ninguno de los partidos que ha dirigido a lo largo de su carrera ha sido fácil y eso que hace unos años estuvo al mando del Barcelona de Lionel Messi, Neymar y Luis Suárez.

“La falta de frescura arriba fue algo puntual, no seamos exagerados ni pesimistas. Debemos ser un bloque compensado para defender y atacar todos, tenemos capacidad para hacerlo de la misma manera en las dos fases. Eso no quiere decir que cada vez que nos enfrentemos a un rival encerrado no nos vaya a costar, le cuesta todos los equipos del mundo”.

Álvaro Morata y Gerard Moreno son los únicos dos delanteros que entraron a la convocatoria, pero también se encuentran los mediocampistas ofensivos Bryan Gil, Pedro González, Mikel Oyarzabal y Ferran Torres.

Luis Enrique ha sido sumamente criticado porque sigue sin poder encontrar un 11 titular, pues en 19 partidos dirigidos ha usado a un total de 57 jugadores, de los cuales 21 de ellos nunca antes habían jugado con España.

Otar Kakabadze reconoció que Georgia, que tiene tres empates y tres derrotas en sus últimos seis juegos, es muy inferior a España; sin embargo, recordó el triunfo de 2016 en el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe.

“Ellos son los mejores del mundo, pero eso no quiere decir que van a ser los primeros del grupo, nosotros lo vamos a dar todo”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SERBIA VS PORTUGAL: ÁRBITRO SE DISCULPÓ POR INVALIDAR GOL A CRISTIANO RONALDO