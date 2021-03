Serbia vs Portugal: Árbitro se disculpó por invalidar gol a Cristiano Ronaldo

La polémica se presentó en el partido entre Serbia y Portugal, cuando a Cristiano Ronaldo le invalidaron un gol que parecía legítimo, el cual le iba a dar la victoria al combinado lusitano.

Fernando Santos, entrenador portugués, reveló que el árbitro Danny Makkelie reconoció su error y se dijo avergonzado.

“El árbitro se disculpó conmigo en la cabina y me dijo que estaba avergonzado", mencionó Santos en conferencia de prensa.

De igual forma, el DT reconoció que su equipo hizo un mal partido pese a lo sucedido.

“Serbia comenzó bien en la segunda parte, marcó un gol, luego empató y después del empate Portugal reaccionó bien, controló bien el partido y creó oportunidades para volver a marcar. Al final marcamos un gol, el balón estaba medio metro dentro de la portería y debería haber sido validado. El resultado justo tendría que contar ese gol.

"Eso sí, esto no elimina lo malo que hicimos, pero tener un balón que entre a más de medio metro de la portería y no se valide no es posible", agregó.

