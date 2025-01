Raúl Jiménez revela el esfuerzo realizado para romper récord de Chicharito en Premier League

Raúl Jiménez ha escrito su nombre con letras de oro en la historia del futbol mexicano al convertirse en el máximo goleador azteca en la Premier League.

Con 40 goles anotados durante su paso por el Wolverhampton y 15 con su actual equipo, el Fulham, Jiménez superó los 53 tantos que Javier “Chicharito” Hernández acumuló durante su etapa en Inglaterra.

Mientras “Chicharito” registró 37 goles con el Manchester United y 16 con el West Ham, Raúl alcanzó esta marca histórica gracias a su constancia en una de las ligas más competitivas del mundo.

“Un gran orgullo para mí (romper la marca de Chicharito), espero lo más pronto posible seguir anotando para ayudar al equipo a escalar posiciones”, declaró Jiménez a TUDN hace unos meses.

Para Jiménez, alcanzar este logro no ha sido sencillo. En la misma entrevista, el delantero reconoció lo difícil que es ganarse y mantener un lugar en la Premier League.

“Chingarle día a día, rifarse para estar aquí, no es nada fácil. Primero al principio me vine joven, dejando a la familia, mi primera experiencia viviendo solo, llegar a un equipo donde no tuve la continuidad que me hubiera gustado, nunca darme por vencido, seguir adelante, buscando otras opciones, con ofertas de otros lados”, expresó Jiménez.

El delantero también destacó que su éxito es el resultado de decisiones bien tomadas a lo largo de su carrera.

“Siempre he tenido muy claro cuáles son mis prioridades y objetivos, estoy contento por cada decisión que he tomado. Sí es difícil por lo que uno vive, por lo que uno pasa, pero afortunadamente he tomado grandes decisiones en mi carrera y creo que todas han sido para mi beneficio y quiero seguir así”, concluyó.

