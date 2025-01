Real Valladolid de Diego Cocca cayó eliminado en Copa del Rey frente equipo de tercera división

Ha sido un complicado inicio para Diego Cocca al frente del Real Valladolid, pues sumó una derrota más y ahora fue en Copa del Rey, donde fueron eliminados por el Ourense CF con un resultado de 3-2, club de la tercera división del futbol español.

El entrenador argentino, Cocca, ha tenido experiencia con Racing y Atlas, con quienes se coronó campeón. En su trayectoria también dirigió a la Seleccón Nacional de México, pero no fue su momento más agradable.

Real Valladolid es el último lugar de LaLiga de España, con apenas 12 unidades conseguidas en 18 encuentros. Cocca, con apenas dos partidos al mando del equipo, cayó en su debut ante Girona por 3 a 0.

"Estamos dolidos por haber perdido, preocupados por muchas cosas. Este partido nos vino bien para sacar conclusiones. He visto partidos del Valladolid antes de venir, y no es novedad que el equipo no esté defensivamente a la altura de Primera. Hemos trabajado tratando de refrescar conceptos, pero nos falta mucho para competir al nivel que necesitamos", señaló Diego Cocca tras la derrota.

El siguiente desafío para el entrenador argentino será el sábado 11 de enero, cuando el Valladolid enfrente a Real Betis en el Estadio Municipal José Zorrilla. Una nueva oportunidad para el club de comenzar a dar pasos positivos en LaLiga.

F I N A L @Ourense_CF 3-2 @realvalladolid

🏟️ 𝐎 𝐂𝐎𝐔𝐓𝐎



Xa temos 🎁 de #ReisMagos en Ourense



Grazas a tod@s pola presenza neste día tan especial.

Moita 🤞 o Valladolid tanto na liga como na Copa. Club 🎩 💜🤗#LaCopaMola | #CopaDelReyMAPFRE pic.twitter.com/HUfYMVCUCm — Ourense CF (@Ourense_CF) January 5, 2025