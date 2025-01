¡Orgullo mexicano! César Garza, canterano de Rayados, debuta en el futbol europeo

A sus 19 años, César Garza dio el salto al futbol europeo al debutar con el Dundee FC en la Jornada 22 de la Scottish Premier League, enfrentando al St. Johnstone.

El joven jugador, quien llega cedido por Rayados de Monterrey, tuvo sus primeros minutos oficiales en Europa en este compromiso, el segundo en el que es considerado por el equipo escocés.

Garza ya había estado en la banca el pasado 2 de enero durante el derbi ante Dundee United, aunque en esa ocasión no tuvo la oportunidad de ingresar al campo.

Sin embargo, en esta jornada, el técnico decidió darle participación y lo envió al terreno de juego al minuto 75 en lugar de Oluwaseun Adewumi. Apenas cinco minutos después, Garza vio su primera tarjeta amarilla tras una entrada fuerte en el centro del campo.

Mientras Garza sumó sus primeros minutos, su compatriota Antonio Portales no pudo ser convocado debido a problemas físicos. Ambos jugadores mexicanos buscan abrirse paso en el futbol escocés y consolidarse en el cuadro británico.

César Garza tendrá una nueva oportunidad de mostrar su talento el próximo jueves 9 de enero, cuando el Dundee FC se enfrente al Rangers, uno de los equipos más fuertes y tradicionales de la liga escocesa. Este partido será un nuevo desafío para el joven canterano de Rayados, quien busca ganarse un lugar en el futbol europeo.

19-year-old Mexican midfielder, Cesar Garza, officially makes his debut in Europe with Dundee FC in the Scottish Premiership!



pic.twitter.com/eXKdBMAFdB

— All Fútbol MX (@AllFutbolMX) January 5, 2025