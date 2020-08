Rivaldo: 'Si Messi se va gratis será un drama, el Madrid sí lo hizo bien con CR7'

Ante la posible salida de Lionel Messi del Barcelona, donde el atacante argentino podrá emigrar sin algún costo, el exjugador blaugrana, Rivaldo, se dijo triste por la noticia y reconoció que sería un drama perder a La Pulga sin obtener una gran cuota. inclusive lo comparó con el adiós de Cristiano Ronaldo del Real Madrid, quien salió por 100 millones de euros.

"Estoy triste por ver que Messi se pudiera marchar de esta manera. En un momento tan complicado por la crisis actual, será un drama para el Barcelona perder a su mayor estrella sin recibir nada a cambio. Y creo que ése será ahora el principal desacuerdo entre las partes, así que no me imagino una salida rápida más después del intercambio de fax de ayer. Seguro que el club quiere sacar algo por él", dijo Rivaldo en declaraciones para 'Betfair'.

"El Madrid lo hizo bien porque la venta de Cristiano Ronaldo se cerró por unos 100 millones de euros, que en aquel momento se vio como un dudoso negocio, pero que atendiendo a lo que está pasando con Messi, quizá no fuera tan mala solución la de venderlo por una buena cantidad en el momento justo", añadió.

Respecto a su compatriota, Neymar Jr., Rivaldo resaltó todas sus capacidades y afirmó que ya está por encima de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

"En el mundo actual, sino te dan el Balón de Oro o el FIFA The Best parece que no eres el mejor del mundo. Y a Neymar no le han dado ninguno de estos premios, pero es uno de los mejores pese a no haberse llevado trofeo individual alguno. Si hubiera ganado la Champions, se habría quedado cerca de conseguirlo. Pero incluso después de no haber hecho un partidazo contra el Bayern, yo creo que es el mejor jugador del planeta ahora mismo".

