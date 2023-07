Nazario realizó una crítica sobre el trabajo de formación futbolística que se hace en Brasil y recalca el ejemplo del caso de Vinicius cuando llegó al Real Madrid: “No era un jugador refinado”.

La leyenda brasileña tundió fuertemente con su crítica a la proceso de formación que se realiza en su país y la principal prueba que señaló fue la del delantero del Madrid, Vinicius cuando él apenas llegaba proveniente del Flamengo.

Nazario contó en el podcast ‘Mano a mano’ que Vini cuando llegó al Madrid “no era un jugador refinado”.

“Durante muchos años, los talentos que se marcharon, se fueron porque son talentos y, en muchos casos, brutos. Un caso muy claro es el de Vinícius Jr. Fue vendido al Real Madrid a los 18 años y jugó en el equipo B del Madrid”, declaró Ronaldo. “Se veía que no era un jugador refinado, hasta el punto de que todo el mundo decía que sería cedido allí, hasta que regresaría a Brasil”, continuó.

“Mejoró con programas de formación, metodología profesional, con la ayuda de grandes profesionales. Pasó del agua al vino en dos años. Hoy es el jugador más decisivo, el más decisivo del fútbol mundial”, comentó Ronaldo.

“Cuando llegó, no sabía controlar el balón con la pierna izquierda. Y eso que Vinicius jugaba en Flamengo. No lo prepararon de la forma correcta, porque no mejoraron su pierna izquierda, no mejoraron sus fundamentos técnicos, su relación de tiempo y espacio en el campo. Sólo mejoró fuera”, afirmó el astro brasileño.

Ronaldo afirma que esta situación que se vive en Brasil mejorará a partir de 2030: “Brasil dará un salto de calidad en unos cinco o seis años. Empezamos hace cinco o seis años con cursos de coaching, cursos de metodología, y la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol) ha invertido mucho en eso. Es algo de lo que no se habla mucho. Esto cambiará el nivel del fútbol brasileño, tanto en la formación de entrenadores, como en la formación de metodología, programas de base”.

Un tema clave, para Nazario, para obtener mejoría en el trabajo de formación de los futbolistas brasileños es la llegada a Brasil de entrenadores extranjeros: “Tenemos en la Serie A diez entrenadores extranjeros. Están más preparados que los brasileños. Sé que me criticarán por esto, porque pensarán que no tengo patriotismo y prefiero a los extranjeros. Pero eso no es todo, hay que contratar a los mejores. Hay brasileños preparados, pero también resultan muy caros”.

