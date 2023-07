Arda Güler y el incómodo momento en su presentación con el Real Madrid

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, encabezó este viernes la bienvenida a la más reciente contratación del club blanco, el futbolista turco de 18 años Arda Güler, un jugador"de enorme talento que era pretendido por los grandes clubes" y que afirmó "hace realidad su gran sueño".

Durante el discurso del presidente madridista, se vivió un momento incómodo cuando Güler en una pausa por aplausos en las palabras de Florentino, el jugador turco subió al escenario antes de tiempo. Se quedó parado un buen rato mientras escuchaba al máximo mandatario del equipo merengue, que continuó con sus palabras.

"Siempre que llega un nuevo jugador al Real Madrid genera una especial alegría en sus millones de seguidores. Hoy fortalecemos el presente y el futuro. Este equipo está protagonizando uno de los ciclos ganadores más importantes de nuestra historia y eso ha sido gracias a noveles y leyendas", señaló Florentino Pérez.

"Jóvenes jugadores que están creciendo al lado de figuras legendarias y que ya demuestran su potencial para ser grandes estrellas del fútbol mundial. Algunos han logrado con el Real Madrid todos los títulos posibles", añadió resaltando la ideología política de fichajes del máximo campeón de Europa.

La madre de Güler no pudo aguantar tan emotivo momento y comenzó a llorar desde el inicio de la presentación.

"Es un día muy especial porque llega un joven jugador que sueña con triunfar en el mundo del fútbol y en el Real Madrid. Un jugador de enorme talento que era pretendido por los grandes clubes del fútbol europeo y mundial", señaló Florentino.

Su talento y trabajo le han llevado a formar parte del Real Madrid. Gracias por haber elegido este escudo y camiseta. Llegas al club de las catorce Copas de Europa, muchas de ellas las has visto conseguir con tantos jóvenes. Has crecido viendo como conseguir estos triunfos y estoy convencido de que has soñado con levantar esos títulos", sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ARDA GÜLLER ES NUEVO JUGADOR DEL REAL MADRID