Ruud van Nistelrooy admitió quedar 'dolido' al quedar fuera del Manchester United

A pesar de haber encontrado un nuevo trabajo como entrenador del Leicester City, Ruud van Nistelrooy recordó su reciente salida del Manchester United. De acuerdo con el neerlandés, quedó dolido al no ser considerado para seguir con el equipo.

Ruud van Nistelrooy llegó al Man United en septiembre del 2024 como asistente de Erik Ten hag, tras su paso con el PSV. Con la salida del entrenador técnico, el exfutbolista se quedó como interino, dirigiendo cuatro partidos.

En sus cuatro partidos al mando del equipo, van Nistelrooy ganó tres partidos y empató uno con una diferencia de +8 tras anotar 11 goles y solo recibir tres. Aun así, no fue suficiente para quedarse en el equipo pues, Manchester United optó por contratar al portugués Ruben Amorim.

Ante esta decisión el entrenador neerlandés confesó sentirse decepcionado y dolido, sin embargo, confesó entender la decisión y reveló haber tenido una conversación con Amorim en su llegada a Manchester.

"En el momento en que asumí el cargo interino, lo que dije fue que estaba aquí para ayudar al United y que me quedaría para ayudar al United, y lo dije en serio. Así que me sentí muy decepcionado y me dolió tener que irme. El único trabajo que habría aceptado como asistente técnico sería en el United por el vínculo que tengo con la gente del club y los aficionados”, reveló el exfutbolista.

Ahora el DT se une a un Leicester que marcha 16vo a solo un punto de la zona de descenso. Ante esto van Nistelrooy buscará levantar al club asegurando su permanencia en la Premier League.

