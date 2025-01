San Diego FC presume estreno goleador de Chucky Lozano

Hirving ‘Chucky’ Lozano se sigue poniendo a punto con San Diego FC de cara al arranque de la temporada en la MLS.

El Exjugador del PSV Eindhoven se lució con un golazo en los entrenamientos, Lozano no dudó para cabecear un servicio que le mandaron por la banda derecha y anotar una anotación que mostró nuevamente su calidad.

Hirving Lozano l CRÉDITO X:sandiegofc

San Diego FC presumió el momento de la anotación en sus redes sociales con un mensaje: “Podemos acostumbrarnos a esto”.

Todo esto dentro de un duelo amistoso en el campamento del equipo ante Phoenix Rising FC de la USL Championship.

El conjunto del mexicano se sigue preparando para su debut dentro de la MLS en el mes de marzo donde debutará ante St Louis City en casa.

We can get used to this. pic.twitter.com/UMBfftfg05

— San Diego FC (@sandiegofc) January 25, 2025