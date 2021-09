Scaloni tras escándalo del Brasil vs Argentina: "No era el momento para hacer esa intervención"

El técnico de Argentina, Lionel Scaloni, se dijo triste luego de que el partido entre Brasil y Argentina, correspondiente a las Eliminatorias Sudamericanas, fue suspendido de manera polémica tras la intervención de las autoridades sanitarias del país brasileño.

Los agentes de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) interrumpieron el encuentro bajo el argumento de que cuatro de los seleccionados de la Albiceleste no habían declarado que estuvieron en Inglaterra y aunque Scaloni prefirió no señalar algún culpable, sí consideró no era el momento pertinente para que hicieran este acto.

"Me pone muy triste. Yo no busco ningún culpable. No era el momento para hacerlo... Tenía que ser una fiesta para todos con los mejores del mundo y termina en esto. No encuentro palabras", aseguró Scaloni en diálogo con 'TyC Sports'.

#SelecciónMayor @lioscaloni : "Vengo para que nuestro país se entere lo que ha sucedido. A mí me pone muy triste. No busco ningún culpable. Si pasó o no pasó algo, no era el momento para hacer esa intervención". — Selección Argentina (@Argentina) September 5, 2021

Anvisa solicitó la expulsión de Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero y Emiliano Buendía, jugadores implicados en el escándalo; sin embargo, el entrenador argentino dejó en claro que intervino para evitar la deportación de sus dirigidos y consideró que son los más damnificados, ya que tenían el deseo de disputar este duelo.

"Como entrenador tengo que defender a mis jugadores. Si entra gente diciendo que se los quieren llevar o deportar teníamos que hacer algo. El delegado de CONMEBOL me dijo que nos vayamos al vestuario", agregó.

Mientras tanto, la Conmebol informó sobre la existencia de un acuerdo firmado entre los 10 países sudamericanos en el que se establece el respetar las medidas sanitarias pertinentes y cada uno de ellos aprobó el protocolo que la Selección de Argentina cumplió previo al encuentro.

