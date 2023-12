¿Se va a Arabia? Carlo Ancelotti reveló la razón por la cual puede llegar al futbol árabe

Listo para llegar al futbol árabe. Carlo Ancelotti habló sobre la posibilidad de llegar Arabia Saudita, esto como respuesta a la elección del golfista español Jon Rahm de dejar la PGA y unirse al LIV Golf.

De acuerdo con reportes, el golfista habría firmado acuerdo que podría alcanzar los 500 millones de dólares. Esta cifra no pasó desapercibida por el entrenador del Real Madrid el cual bromeó que por la misma cifra él también se iría a Arabia.

"A pie me iría por 500 millones, no necesito vuelo. Iría andando", bromeó el entrenador, pero al mismo tiempo aseguró que de momento no ha tenido contacto con algún equipo del medio oriente.

“No me han llamado desde Arabia, vivo el presente y es muy bonito de momento. Tengo otro objetivo y otra idea al dinero, nunca he pensado en él porque he crecido en una familia en la que el dinero no era importante. Ahora tengo dinero, pero no es lo más importante. Lo es encontrarme bien en un ambiente".

Finalmente, a pesar de los rumores que su salida del conjunto merengue es inminente el italiano confesó que se mantiene contento con el club y espera seguir así varios años más.

"Puede ser que si un día voy a Arabia me puedo encontrar bien, pero ahora me encuentro bien aquí y ojalá me pueda seguir encontrándome todavía mucho tiempo", comentó contundentemente el entrenador del Real Madrid.

